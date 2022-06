Aankoop varkensbedrijf moet stikstof terugdringen en natuur beschermen

Eerst zien dan geloven. Omwonenden van een varkenshouderij aan de Logtsebaan in Oirschot en Natuurmonumenten zijn blij dat de gemeente en de provincie het bedrijf willen aankopen. Maar gerust zijn ze pas wanneer de gemeenteraad op 21 juni instemt met een collegevoorstel.

Want gemeente, omwonenden en een aantal belangenorganisaties willen niet nog meer varkens op deze locatie. Dat brengt te veel schade toe aan De Kampina en de Oisterwijkse Vennen. Dit zijn twee beschermde natuurgebieden die er in de buurt liggen.

Veel gesprekken en rechtszaken De gemeente Oirschot en Johan van Hal zijn hierover al bijna vijftien jaar met elkaar in de slag. De boer wil op zijn bedrijf tot 19.000 varkens onderbrengen en hij heeft hiervoor ook een vergunning gekregen. Maar van een uitbreiding is het nooit gekomen, onder meer omdat er diverse zaken hebben gespeeld bij de Raad van State.

Burgemeester en Wethouders hopen met de aankoop een eind te kunnen maken aan een jarenlange discussie. Maar vooral willen ze de naburige Kampina nog meer stikstofellende besparen. Het is één van de meest bedreigde natuurgebieden in ons land.

Vorig jaar stond het bedrijf ineens te koop. De provincie, verantwoordelijk voor het buitengebied, probeerde het aan te kopen, maar die onderhandelingen liepen op niets uit. Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Oirschot met de provincie alsnog een akkoord hebben bereikt met Van Hal, die zelf overigens geen commentaar wil geven.

Mogelijk strop van ruim 1,8 miljoen

De provincie laat, als de gemeenteraad akkoord gaat, ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte het bedrijf aankopen en slopen. Het perceel kan dan alleen nog bewoond worden. Met de verkoop van dat perceel kan voor een deel het overnemen van de varkenshouderij worden bekostigd. De rest moet komen uit de verkoop van huizen die gebouwd gaan worden in Middelbeers, dat ook onder Oirschot valt. Ook die opbrengt gaat naar Ruimte voor Ruimte. Mochten die woningen niet verkocht worden, dan dreigt een strop van ruim 1,8 miljoen euro voor de gemeente.

Wethouder Joep van de Ven hoopt dat de raad gaat instemmen met de overeenkomst: "Er is een heel klein risico voor de gemeente. Je moet af en toe je nek durven uit te steken voor de goede zaak."

Te lang een donkere wolk'

Toine Cooijmans van Natuurmonumenten is blij met het collegevoorstel. “Ik had het via via gehoord, onder anderen van mensen in de buurt. Dit dossier heeft al veel te lang als een donkere wolk boven de Kampina gehangen. We zijn verrast, maar vooral heel blij dat er licht aan het eind van de tunnel is.”

Toch roept het collegebesluit ook voor Cooijmans vragen op. “We hebben in deze zaak geleerd om pas te juichen als het rond is. Ik kan me niet voorstellen dat de boer ergens anders een nieuw bedrijf gaat beginnen, maar ik vraag me wel af wat er met de stikstofrechten gaat gebeuren. Worden die verhandeld, zodat er mogelijk elders een bedrijf in de buurt van de Kampina zich kan gaan vestigen?” Volgens Van de Ven zal hiervan geen sprake zijn.

Als het aan de Brabantse Milieu Federatie ligt, gebeurt dat niet zegt directeur Femke Dingemans: “Er zijn op zeer korte termijn forse maatregelen nodig om aan de doelstelling van 50 procent minder stikstof te voldoen. Dan is het logisch om te voorkomen dat er nieuwe uitstoters van stikstof bijkomen.” Ook haar kan de wethouder dus geruststellen.

LEES OOK:

Stikstofcrisis: boeren willen weer actievoeren met tractoren in Den Haag

Boeren wachten met angst en beven op de brief die hun toekomst bepaalt

Poging provincie om varkenshouderij te kopen mislukt: 'Zeer teleurstellend'