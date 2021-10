Poging provincie om varkenshouderij te kopen mislukt: 'Zeer teleurstellend'

De poging van de provincie om een varkensbedrijf aan de Logtsebaan in Oirschot op te kopen, is mislukt. Het bedrijf heeft een vergunning voor de bouw van stallen voor 15.000 varkens. Als die stallen er inderdaad komen, zou dat een extra aanslag zijn op natuurgebied De Kampina. Natuurmonumenten noemt het mislukken van de aankoop ‘zeer teleurstellend’.

De provincie maakte woensdag bekend dat er een ‘passend en reëel bod’ is gedaan op de boerderij. De eigenaar heeft op het voorstel niet gereageerd, zo meldde de provincie om eraan toe te voegen dat ze geen uitspraak wil doen over het exacte bedrag.

Raad van State beslecht discussie

De discussie over de varkenshouderij loopt al sinds 2008. De gemeente zette toen het licht op groen voor de uitbreiding van de stallen aan de Logtsebaan.

Later verleende ook de provincie de benodigde vergunningen. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie (BMF) hebben vanaf het begin die vergunningen aangevochten.

Feitelijk is tien jaar lang over het bedrijf geprocedeerd. Uiteindelijk besloot de Raad van State begin dit jaar dat de vergunningen niet konden worden ingetrokken.

Nieuwe piekbelaster

Het grote probleem in de ogen van Natuurmonumenten en de BMF is dat de stallen aan de rand van natuurgebied De Kampina komen. Dat is een Natura2000-gebied dat volgens de normen al te veel stikstof krijgt te verwerken. De komst van een nieuwe piekbelaster aan de rand van een beschermd natuurgebied leidt tot de uitstoot van nog veel meer stikstof.

Inmiddels vinden ook de provincie en de gemeente Oirschot het ‘onwenselijk’ dat de stallen er komen.

Te koop

Kortgeleden bleek dat de varkenshouderij te koop stond, inclusief de vergunningen. Daarop probeerde de provincie Brabant het bedrijf over te nemen. Hierbij werd onder meer gedacht aan de opkoopregeling piekbelasters, die bedoeld is om met overheidsgeld een eind te maken aan vervuilende veehouderijen. Waarom de eigenaar niet op het bod is ingegaan, is onduidelijk. Zowel hij als zijn advocaat is onbereikbaar.

Een collega-varkensboer zei onlangs tegen Omroep Brabant dat de aankoop van het bedrijf niet aantrekkelijk is. Veel ondernemers zijn op zoek naar plekken om stallen te bouwen, maar wie gaat ondernemen aan de Logtsebaan kan rekenen op veel verzet en procedures.

'Wij geven niet op'

Toine Cooymans van Natuurmonumenten zegt dat zijn organisatie met de BMF blijft proberen de bouw van de nieuwe stallen tegen te houden: "Wij geven het niet op."

Beide organisaties willen van de provincie weten wat die gaat doen om De Kampina tegen extra stikstof te beschermen. De provincie laat Omroep Brabant mede namens de gemeente Oirschot weten dat nu wordt bekeken of er opties zijn. "Hierover is nog geen uitspraak te doen", aldus de woordvoerster van bestuurder Erik Ronnes.

