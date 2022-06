Stikstofcrisis: boeren willen weer actievoeren met tractoren in Den Haag

12.00

Vijf vragen en antwoorden:

1) Wat staat er in de kamerbrief?

De definitieve berekeningen per gebied. Vanmiddag wordt dus duidelijk hoeveel stikstofuitstoot er per provincie, specifieker rond elk natuurgebied, moet worden teruggedrongen.

2) Waarom moet dit eigenlijk?

In 2019 heeft de Raad van State bepaald dat we te weinig doen om de verslechtering van de natuur aan te pakken. De stikstofuitstoot moet dus flink naar beneden. Dat moet van de rechter.

3) Moeten alleen de boeren hiervoor opdraaien?

Nee, ook het wegverkeer, de luchtvaart en de industrie moeten een bijdrage leveren. Maar de veehouderijen zijn verantwoordelijk voor 45 procent van de uitstoot, dus daar zullen de hardste klappen vallen.

4) Wanneer weten we welke boeren moeten verdwijnen?

Het kabinet doet feitelijk alleen de mededeling. Het is aan de provincie om een plan te maken om de reductie daadwerkelijk te halen. De provincie moet dat plan uiterlijk op 1 juni 2023 klaar hebben. Dan weten we pas welke boeren wellicht gedwongen moeten stoppen.

5) Wat als de provincies daar niet aan meewerken?

Minister van der Wal van Natuur en Stikstof zegt geen keus te hebben. Als de provincies de opgelegde doelen niet halen, zal de minister zelf moeten ingrijpen. Gedwongen onteigening van boeren kan het gevolg zijn