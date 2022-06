Schoenen van de wereldsterren: ook dat is het Schoenenkwartier

Natuurlijk zijn het de inwoners uit de Langstraat, hét voormalige leer- en schoenengebied van Waalwijk, die als eerste een kijkje mochten komen nemen in Het Schoenenkwartier. Na vijf jaar heeft schoenenstad Waalwijk eindelijk weer een museum dat die historie laat zien. "Het is fantastisch. Je kunt je schoenen laten poetsen, workshops volgen en kijken naar de meest bijzondere schoenen. Als Waalwijker ben ik heel trots op dit resultaat", vertelt schoenreparateur Jan Dumoulin als hij door het museum loopt.

Waalwijk staat bekend om de leer- en schoenenindustrie. De fabrieken zijn er niet meer, maar veel Waalwijkers werken nog steeds in de branche. Jan Dumoulin (56) is er één van. Hij heeft de zaak die zijn opa 94 jaar geleden oprichtte inmiddels overgenomen. “Ik ben geboren en getogen in de schoenenbranche”, vertelt Jan tijdens het schoenpoetsen.

“Sinds mijn veertiende werk ik al in de zaak waar we onderdelen maken en schoenen opknappen", vertelt Jan. "En als je in het vak zit, ga je er niet meer uit."

Op de bovenste verdieping van het gebouw pronken tientallen schoenen van wereldsterren: witte laarzen van ABBA-lid Björn, slippers van Bruno Mars en rode papegaaihakken van Katy Perry. “Het vorige museum had een goede naam, contacten en veel kennis. Door onze goede connecties met musea over de hele wereld, konden we deze paren naar Waalwijk halen”, vertelt directeur Anouk van Heesch trots.

Nog altijd worden vanuit Waalwijk veel schoenen geëxporteerd naar de rest van de wereld. Maar voor de eerste tentoonstelling ‘Put On Your Red Shoes’ zijn juist schoenen vanuit verschillende landen zoals Canada, Zweden en Engeland naar het Schoenenkwartier gehaald. En niet zomaar schoenen.

Dat zijn stad na jaren weer een schoenenmuseum heeft, vindt hij fantastisch. “Eindelijk hebben we weer een plek waar we de geschiedenis van Waalwijk aan de rest van het land kunnen laten zien”, zegt hij al lopend door het museum. “Het is echt heel gaaf. Ik val van de ene verbazing in de andere."

Centraal staat de link tussen muziek en schoeisel van 1950 tot nu. Doel is dat elke bezoeker, van muzikant tot fan en van fabrikant tot influencer, zich afvraagt: is mijn muzikale voorkeur terug te zien in mijn schoenen?

Verrassend in de tentoonstelling is de connectie tussen internationale sterren en Nederlandse makers of ontwerpers. “Met deze expositie willen we laten zien dat we meer zijn dan alleen een museum voor Waalwijk. We willen de rest van het land en zelfs de wereld laten zien wat we in huis hebben.”

Het Schoenenkwartier is namelijk veel meer dan alleen een museum. Er is ook een kenniscentrum met bibliotheek en er zijn maaklabs waar ontwerpers werken aan nieuwe creaties. In een van die labs maakt Ruben Warnshuis schoenen van touw door ze te weven.