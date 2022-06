Boerenprotest: kinderen in Loosbroek uit protest op de tractor naar school

09.45

De 16-jarige Niels is een van de velen die woensdagochtend al vroeg met de tractor onderweg naar Stroe is, hij komt vanuit Loosbroek. "We rijden met heel veel mensen, dus dat is mooi", zegt hij. Over de demonstratie van deze middag zegt Niels: "Ja, we moeten iets hè. We kunnen niet veel anders, of we stoppen ermee. Ik wil later ook boer worden, maar als het zo gaat volgens de plannen dat kan dat niet meer."

Bij een tankstation langs de A50 staan meerdere bestuurders stil voor een korte pauze. Zo ook een automobiliste, die al sinds zeven uur vanuit Den Bosch onderweg is. "De file is redelijk goed te doen, als je geduld hebt", lacht ze.