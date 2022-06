Bouchra stak haar zus met 88 messteken dood: geen straf maar tbs

Bouchra D. die haar zus vermoordde omdat ze ‘stemmen in haar hoofd had’, krijgt tbs met voorwaarden. Volgens de rechtbank lijdt Bouchra aan schizofrenie en is ze daarom niet strafbaar. Daarin gaat de rechtbank mee met het Openbaar Ministerie. Die had ook geen straf geëist, maar tbs met dwangverpleging.

Op 23 oktober vorig jaar stak Bouchra D. haar zus dood in hun huis in Den Bosch. Woensdag wilde ze zelf niet aanwezig zijn bij de uitspraak. Haar advocaat was er wel. Nabestaanden, waaronder de moeder en zus van slachtoffer en dader, zaten ook in de zaal.

Psychose

Bouchra zei tijdens een eerdere zitting dat ze ‘stemmen in haar hoofd hoorde die zeiden dat ze Anouk moest vermoorden’. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum verkeerde Bouchra in een psychose toen ze haar zus aanviel. De vader van Anouk gelooft daar niets van. Hij zei eerder: "Het mag niet zo zijn dat Bouchra over enige tijd weer in de maatschappij rond zal lopen. Er is geen straf te hoog voor deze laffe duivelse daad."

Volgens deskundigen is er een grote kans op herhaling als Bouchra niet wordt behandeld aan haar psychische problemen. Het OM eiste tbs met dwangverpleging, maar dat kan volgens de rechtbank juist schadelijk zijn voor Bouchra. "In zo'n setting zijn er minder mogelijkheden om te herstellen. Gebruik van medicijnen kan een kans op herhaling al verminderen." Daarom legt de rechtbank een lichtere vorm op: tbs met voorwaarden. Bouchra moet zich wel laten opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek.

Terug in de maatschappij

De moeder van Bouchra hoopt ondanks alles dat ze haar dochter buiten weer in de armen kan sluiten, zei ze op een eerdere zitting. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn Bouchra weer terug zal komen in de maatschappij. Ondanks onze gebroken harten willen we weer plaatsmaken voor haar”, zei haar moeder toen. Bij het horen van de uitspraak, rolden de tranen over haar wangen.

De steekpartij begon op 23 oktober in het huis van de zussen. Anouk kon ondanks de messteken nog naar de buren vluchten, maar daar ging de steekpartij verder. Daar overleed Anouk aan haar verwondingen. De steekpartij werd door Bouchra gelivestreamd op Instagram.

