Doodsteken zus: tbs met dwangverpleging geëist

De 21-jarige Bouchra D. was niet toerekeningsvatbaar toen ze haar 20-jarige zus Anouk in oktober vorig jaar in Den Bosch met 88 messteken om het leven bracht. Dat stelt het OM woensdag, vooral op basis van het psychiatrisch onderzoek. Het OM eist daarom geen straf, maar tbs met dwangbehandeling. "Vanwege de ziektestoornis kan het haar niet worden aangerekend."

Het OM gaat met die eis mee in het advies van de deskundigen, waaronder van het Pieter Baan Centrum. Voor de deskundigen is het duidelijk dat Bouchra in een psychose zat toen ze haar zus aanviel: "Er was sprake van een ernstige stoornis, voortkomend uit schizofrenie en versterkt door overmatig cannabisgebruik.”

Bouchra zat in die tijd vanwege corona zonder werk en was stevig gaan blowen. "Zeker 15 tot 20 joints per dag."

'Ze speelde een spel'

Uit alle onderzoeken blijkt volgens het OM dat Bouchra beïnvloed werd door waanideeën. "Ze speelde een spel, ging op jacht en Anouk was haar prooi." Omdat het gevaar op herhaling groot is wil het OM dat ze langdurig behandeld wordt.

Het OM staat lang stil bij het cannabisgebruik van Bouchra. "Op dit moment gebruikt ze niet, maar het is niet uitgesloten dat ze dat in een zwak moment weer oppakt."

'Stemmen gehoord'

Bouchra D. had eerder gezegd dat ze 'stemmen had gehoord' die haar hadden opgedragen om haar zus te vermoorden. Maar die stemmen hoorde ze nog steeds, ondanks de medicatie en ondanks dat ze gestopt was met drugsgebruik, las het OM in de onderzoeksrapporten. "De psychose is nog steeds aanwezig."

"Bouchra heeft nog een toekomst voor zich, ik gun haar dat ze direct kan starten met een passende behandeling", stelt het OM. Daarom wil ze geen tbs met voorwaarden, ook omdat het gevaar op herhaling groot is. "Er moet met name gekeken worden naar de bescherming van de samenleving."

Op 22 juni komt de rechtbank met een uitspraak.

