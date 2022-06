Darter Michael van Gerwen snel hersteld na operatie aan zijn pols

Michael van Gerwen is alweer hersteld van een operatie aan zijn pols. Anderhalve week geleden ging hij onder het mes. Komend weekend wil Van Gerwen zijn rentree maken bij de Dutch Darts Masters. “Alles is goed verlopen en ik kijk uit naar komend weekend”, schrijft Van Gerwen op Twitter.

Van Gerwen had al lang last van een zogeheten carpaletunnelsyndroom. Dat zorgt voor problemen in de doorgang tussen de onderarm en de hand waar zenuwen en pezen doorheen lopen. Van Gerwen had de verwachting pas half juli terug te kunnen keren.

Net voor zijn operatie schreef de darter uit Vlijmen nog wel de Premier League op zijn naam. In een zinderende finale versloeg hij Joe Cullen.

De Dutch Darts Masters zijn vrijdag en zaterdag in de Ziggo Dome in Amsterdam. Er is daar in totaal 70.000 euro te verdienen. In Amsterdam spelen acht PDC-toppers tegen acht Nederlandse spelers.