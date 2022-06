Drie bewoners opgepakt en twee gewonden na ruzie in azc Budel

In het asielzoekerscentrum (azc) aan de Randweg-Oost in Budel heeft woensdagavond rond kwart voor negen een 'mogelijke' steekpartij plaatsgevonden. Dat meldt de politie. Er zijn drie bewoners opgepakt, twee van hen zijn lichtgewond geraakt.

Volgens de politie ging er vermoedelijk een ruzie tussen de drie bewoners aan de vermeende steekpartij vooraf. De twee slachtoffers worden in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld en zullen later naar het politiebureau worden gebracht voor verhoor.

Extra maatregelen

De vermeende steekpartij gebeurt daags na een verschenen rapport van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daaruit blijkt dat de rust op en rond het azc in Budel enigszins is teruggekeerd sinds er extra maatregelen zijn genomen. In april en mei ging het dertien keer mis, tegenover zo'n vijftig keer aan het begin van het jaar.

Het gaat dan om intimidatie en mishandeling, maar ook winkel- en fietsendiefstal. Na een reeks steekpartijen vond burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck het welletjes en kwam met extra maatregelen. Zo kondigde hij eind januari de omgeving af als veiligheidsrisicogebied, waardoor politie preventief kon fouilleren.

Halverwege maart werd die noodverordening weer opgeheven.

