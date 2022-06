PSV huurt verdediger Hoever komend seizoen

Ki-Jana Hoever is dit seizoen de derde nieuweling bij PSV. De 20-jarige Nederlandse verdediger wordt voor een seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers. "Aan deze stap ben ik toe", zegt Hoever op PSV.nl

Hoever is blij met zijn overstap naar PSV. “Toen PSV zich meldde was ik al enthousiast en na een gesprek met de trainer (Ruud van Nistelrooij, red.) was het voor mij duidelijk dat ik hier wil gaan spelen.”

Volgens directeur voetbalzaken John de Jong is Hoever gehaald als rechtsback. “Dat is in onze ogen zijn sterkste positie.”

Kopen geen optie

Hoever kopen was geen optie omdat de Engelse ploeg hem niet zomaar wilde verkopen. Hij heeft daar nog een contract tot 2025. Wanderers kochten hem voor bijna 10 miljoen euro van Liverpool.

Directeur Voetbalzaken John de Jong legt op de website van PSV uit waarom hij Hoever zo snel mogelijk aan de selectie van PSV wilde toevoegen en daarom koos voor huren in plaats van kopen.

“We huren Ki-Jana omdat we overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en het van doorslaggevend belang vinden dat hij al vroeg in de voorbereiding aansluit. Wij wilden het risico tot wekenlange onderhandelingen niet lopen en hebben daarom snel gehandeld.”

Hoever komt uit de jeugdopleiding van Ajax, dat hem in 2018 kwijtraakte aan Liverpool. Wolverhampton nam de speler twee jaar later over. Afgelopen seizoen kwam Hoever tot acht competitiewedstrijden en het seizoen daarvoor tot twaalf.

PSV trok eerder deze week de doelmannen Walter Benítez en Boy Waterman al aan.

