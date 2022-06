Sandra moet fors bijbetalen na geschrapte vlucht: ‘Voorpret is er zo vanaf'

Sandra Raaijmakers uit Oss zou over twee weken op een langverwachte vakantie naar Gran Canaria gaan met haar gezin. Maar dat viel in het water toen Transavia woensdag 240 vluchten vanaf Schiphol schrapte, waaronder die van haar. Om de vakantie te redden, besloot ze een nieuwe vlucht te boeken, vanuit de luchthaven op Düsseldorf, maar dat kost haar wel 450 euro extra. "Van ontspanning naar heel veel stress."

Na twee jaar corona zou de familie uit Oss over twee weken eindelijk naar Gran Canaria gaan om van de zon te genieten. "Ik heb in november al geboekt en daarbij hield ik rekening met corona. Ik boekte een hotel dat tot één dag van tevoren te annuleren was en ik ging ervan uit dat ik een voucher zou kunnen krijgen voor de vliegtickets."

Het was voor Sandra en haar gezin dan ook een verrassing toen corona niet meer de boosdoener bleek te zijn, maar de drukte op Schiphol. "We keken de laatste weken al met spanning naar de lange wachtrijen op de luchthaven, maar ik had niet verwacht dat onze vlucht begin juli geannuleerd zou worden. Op de website stond namelijk dat die periode het rustigste was."