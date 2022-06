Megabrand bij aanmaakblokjesfabriek Oisterwijk: gemeente stelt onderzoek in

De gemeente Oisterwijk stelt een onderzoek in naar de grote brand bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up eerder deze maand. De uitkomsten daarvan zullen deels bepalend zijn voor de toekomst van het bedrijf.

Het was niet de eerste brand in de fabriek: eerder ging het al mis in in 2013, 2016 en 2019. Fire-Up nam meerdere maatregelen om broei in de aanmaakblokjes te voorkomen, maar toch was het op 13 juni opnieuw raak.

Nog diezelfde dag kondigde burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk aan een onderzoek in te stellen naar de brand. Dinsdagavond heeft het college daarvoor officieel opdracht gegeven aan Kappetijn Safety Specialists. Dat bedrijf moet nu onafhankelijk bekijken of Fire-Up genoeg veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

Verhuizing

Ook wordt gekeken wat de brand betekent voor de vergunning van de fabriek op de huidige locatie aan de Nedervonder. Fire-Up zelf gaf eerder al aan na overleg met de gemeente te hebben besloten het magazijn te willen verplaatsen. "Ook onderzoeken we de opties voor een herplaatsing van de rest van het bedrijf in de toekomst." Inmiddels wordt de productie van de aanmaakblokjes weer opgestart.

Het onderzoek moet uiterlijk 1 september zijn afgerond. Zodra het college de resultaten heeft kunnen analyseren, worden alle betrokkenen geïnformeerd.

Kijk hier hoe groot de verwoestende brand was eerder deze maand: