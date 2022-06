Politiebaas is tegen ‘war on drugs’ en ziet belangrijke rol voor onderwijs

De strijd tegen de zware drugscriminaliteit win je niet door nog meer geld in politie en justitie te pompen. Een 'nee’ tegen drugs moet ook vanuit de samenleving zélf komen. En het onderwijs moet daar aan bijdragen. Dat is de boodschap van hoofdcommissaris Wilbert Paulissen, de hoogste politiechef in Oost-Brabant.

Hij komt er mee in het televisieprogramma Masterclass dat zondag wordt uitgezonden op Omroep Brabant televisie. Het debat is een paar weken geleden opgenomen in het Parktheater in Eindhoven en werd georganiseerd door onderwijsorganisatie Fontys.

Paulissen is hoofdgast van het programma. De geboren Eindhovenaar zit al 43 jaar bij de politie. Via politiebureaus in Oss en Den Bosch belandde hij in Den Haag. Daar leidde hij als hoofd van de landelijke recherche onder meer het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17 in Oekraïne. Een ellendig dossier maar ook een periode die omschrijft als een ‘jongensboek'. Hij vloog de hele wereld over. Daarna streek hij weer neer in zijn eigen Eindhoven, als hoogste politiebaas in Oost-Brabant.

Botersmokkelaars

Hij vertelt over zijn vader die ook bij de politie zat. Ze kwamen elkaar wel eens tegen in het veld. Pa achtervolgde vroeger in een Dafje botersmokkelaars die kraaienpoten uitstrooiden. Tijden zijn veranderd. De botersmokkelaars maakten plaats voor professionele misdaadorganisaties en iets wat we nu ‘ondermijning’ noemen.

Schattingen spreken over een verkoopwaarde van misschien wel 19 miljard euro die alleen al in ons land omgaat in de xtc, speed en meth. Paulissen onderstreept dat alleen maar. Hij herinnert zich een afgetapt gesprek waarin de ene boef tegen de andere zegt: “Het gaat mij niet om die vijf miljoen, het gaat mij om het principe.”

Bakken met geld

Het debat gaat vooral over de aantrekkingskracht die de drugswereld heeft op jongeren. Ze kunnen er bakken met geld verdienen. Drugs koopt je makkelijker dan een pizza. Als er gevraagd wordt hoe veel mensen wel eens wat gebruikt hebben gaan er diverse handen omhoog in de zaal.

Ook de keerzijde komt ter sprake. Drugs verwoesten soms levens. Een gebruiker en hulpverleners vertellen daar over. Onvermijdelijk is de discussie over legaliseren van de drugsmarkt. Wat als we niks meer verbieden? Paulissen vindt dat een slecht idee. "Je zult een enorme export krijgen en een aanzuigende werking. Als je dit wil doen kan dat alleen in internationaal verband.”

Verleidingen zijn groot

Hoofdcommissaris Paulissen vindt het mooi dat de politie en justitie meer geld krijgen. Maar het is volgens hem niet de oplossing van het probleem. We kunnen dan allemaal tegen ondermijning zijn, de verleidingen zijn groot. “We vinden als samenleving drugs niet erg.” Voor Paulissen gaat het te ver om drugsgebruikers als criminelen aan te pakken maar er moet wat hem betreft wel worden gewaarschuwd om weg te blijven van die wereld.

“De politie kan onmogelijk een norm handhaven die niet meer gedragen wordt in de samenleving. Daarmee doe ik ook echt een beroep op een maatschappelijke beweging waar scholen ook een belangrijk onderdeel van uitmaken.”

Zondag 26 juni is Masterclass te zien bij Omroep Brabant om 11:04. Het programma wordt herhaald om 21:30.