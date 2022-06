Weer lange rijen Eindhoven Airport: 'Kom 3 uur voor je reis, niet eerder'

Wie deze ochtend vanuit Eindhoven Airport op vakantie gaat, moet rekening houden met een langere wachttijd. Er staat namelijk opnieuw een lange rij wachtende mensen bij Eindhoven Airport deze ochtend.

De luchthaven laat op haar website weten dat het druk is: "Dus kom 2,5 uur tot 3 uur voor je reis naar de luchthaven, niet eerder."

Toch lijkt het erop dat vele reizigers hier geen gehoor aan geven. "We zien dat mensen weer te vroeg naar het vliegveld komen, net zoals de afgelopen dagen. Er staan mensen in de rij die pas om vier uur 's middags hun vlucht moeten halen", laat een woordvoerder weten.

Ook zegt de woordvoerder dat Eindhoven Airport er alles aan doet om ervoor te zorgen dat iedereen hun vlucht gewoon haalt, door ze uit de lange rij te halen. "We benadrukken ook vandaag: kom niet te vroeg en bereid je goed voor met de tips op onze website", zegt de woordvoerder.

Drie keer op rij

Vrijdagochtend was er ook al een lange rij bij Eindhoven Airport. De woordvoerder van Eindhoven Airport gaf toen aan dat er een tekort aan securitypersoneel is, waardoor er een langere rij dan normaal bij de luchthaven stond.

Maar dat was volgens haar niet de oorzaak van de lange rij bij het vliegveld. De reden van de lange rij van vrijdag was namelijk dat reizigers veel te vroeg aanwezig waren. "Wij adviseren reizigers om 2,5 tot 3 uur van tevoren aanwezig te zijn. Maar we zagen nu dat er mensen zijn die 4 of 5 uur van tevoren kwamen. Dat is niet handig, zij staan dan veel te vroeg in de rij."

'Airport nightmare'

En daarmee zijn er drie dagen op rij lange rijen bij Eindhoven Airport. Een onweerswaarschuwing heeft donderdagavond voor enorme drukte gezorgd op Eindhoven Airport. Zo moest iemand vier uur wachten op de koffers en meldden andere reizigers dat ze na de landing extreem lang in het vleigtuig moesten blijven. Toch waren die wachttijden onvermijdelijk, volgens de luchthaven. "Bij dreigend onweer, wordt alles stilgelegd."

Via sociale media worden foto's gedeeld van de lange rij zaterdagochtend. 'Airport nightmare' wordt het ook wel genoemd.