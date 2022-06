Woonwagenbewoners moeten protestkampje opdoeken: 'Dit doet pijn'

Na ruim twee jaar moet het protestkampje bij Sportpark Vierhoeven in Roosendaal verdwijnen. Dat heeft de rechtbank bepaald na lang juridisch getouwtrek. Het is een bittere pil voor woonwagenbewoner Joke Mentzij en haar familie. "Dit doen pijn, maar we vechten door."

“Vanzelfsprekend ondersteun en respecteer ik het grondrecht op demonstratie. Ik ben echter van mening dat er niet sprake is van een voortdurende betoging, maar van het permanent stallen van caravans op een plek die daar niet voor bestemd is”, zo schreef de burgemeester deze week in een brief. Hij laat weten vervolgstappen te nemen naar aanleiding van de uitspraak: de bewoners moeten de locatie ontruimen.

Het kamp staat sinds juni 2020 aan de Turfvaartsestraat in Roosendaal. Het moest een overbrugging zijn tot de bewoners een vaste plek krijgen op een van de woonwagenkampen in de buurt. Die hebben ze naar eigen zeggen nog niet gekregen, door flinke wachtlijsten. "We worden aan het lijntje gehouden."

Dag en nacht gestreden "Dit is een enorme domper na twee jaar strijd. We hebben hier dag en nacht voor gevochten", weet Joke. Ze staat samen met haar oom Jos en twee kinderen op het kampje.

Twee caravans en twee tenten, groter is het kampje niet meer. De caravan van de 41-jarige Poolse Januszewski Slawomir ziet groen van het mos. Na een paar keer hard kloppen op de voordeur, komt hij met ontbloot bovenlichaam naar buiten. "Een jaar woon ik hier nu. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet", zegt hij half in het Engels, half in het Nederlands.

Jos Mentzij laat weten dat alle vijf bewoners gehoor gaan geven aan de uitspraak. "Eind volgende week gaan we weg. Toch strijden we door!" Hij wil het kampje misschien verhuizen naar de Parklaan in Roosendaal. "We willen gewoon verder demonsteren. Daar staan we wat meer in het zicht."

Voor de bewoners is een normale woning geen optie. Jos: "We zijn geboren in de woonwagen. Dat is een manier van leven. Het liefst zou ik willen rondreizen. Dan heb je pas echt vrijheid."