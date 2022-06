Marc Lammers terug als coach bij mannen van hockeyclub Den Bosch

Marc Lammers keert terug als hockeycoach. De voormalige bondscoach gaat aan de slag als hoofdtrainer van het mannenteam van HC Den Bosch. Het clubicoon was al jaren als adviseur betrokken bij de Bossche hockeyclub. Eenmaal in de week gaf hij ook training aan de mannenploeg die uitkomt in de hoofdklasse.

Lammers (53) is de afgelopen jaren door diverse clubs benaderd, maar hij wimpelde die belangstelling steeds af. Ondertussen werd bij hem de zin wel steeds groter om zelf aan de slag te gaan.

“Er is maar één club waar ik wil coachen en dat is Den Bosch”, zo reageert Lammers. “Ik heb erg veel vertrouwen in de huidige selectie die er staat en zie veel mogelijkheden om samen goed te presteren. Uiteraard kijk ik uit naar de verdere ontwikkeling van deze talentvolle ploeg.”

Toekomst

Lammers begint zijn nieuwe dienstverband bij HC Den Bosch officieel in het eerste weekend van augustus. Ook voorzitter Rob Almering verwacht er veel van. “Het feit dat we in staat zijn om de eerste keeper van het Duits nationale team aan te trekken en bijna alle topspelers kunnen behouden, laat zien dat we willen én kunnen investeren in de toekomst”, zegt Almering.

Lammers neemt het roer over van Eric Verboom (52), die sinds februari dit jaar behalve bij HC Den Bosch, ook werkzaam is als assistent van bondscoach Jeroen Delmée. Tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zal Verboom bij het Nederlands elftal betrokken blijven. Verboom en Delmée speelden in hun jeugdjaren onder meer samen bij MEP in Boxtel.

Goed voor diverse prijzen

Lammers begon als coach in de jeugd en werd eind jaren negentig assistent van Tom van ’t Hek bij het Nederlandse vrouwenhockeyteam. Vervolgens werd hij benoemd tot coach van het Spaanse nationale vrouwenhockeyteam, waarmee hij vierde werd op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney, Australië. Twee maanden later werd hij de hoofdcoach van het Nederlandse vrouwenteam en won er op de Zomerspelen van 2004 in Athene de zilveren medaille en vier jaar later (in Beijing, China) de gouden plak mee. In 2012 werd de geboren Ossenaar bondscoach van het Belgische mannenhockeyteam, waarmee hij in 2013 de tweede plaats op het EK hockey en de vijfde plaats op het WK behaalde.

In juli 2014 maakte Lammers bekend om persoonlijke redenen als bondscoach van de Belgische hockeymannen te stoppen. Hij kondigde tevens zijn afscheid als hockeycoach aan. Wel is hij sindsdien coach op allerlei gebieden gebleven. De oud-speler van Oranje Zwart en Den Bosch kwam ook vijfmaal uit voor Oranje.

