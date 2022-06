Man met drugs rijdt bijna agent omver, politie dreigt met stroomstootwapen

De politie heeft zondagavond veel moeite moeten doen om in Steenbergen een man uit Oudenbosch te kunnen aanhouden. Ze had onder meer een stroomstootwapen nodig. Agenten wilden verhaal halen, omdat er in en om een auto waarin de man zat een henneplucht werd geroken.

Toen een van hen de man van 22 wilde aanspreken, reed hij achteruit waarbij de agent bijna werd geraakt. Dit gebeurde rond zeven uur op De Wapenplaats. In de auto lag ongeveer 20 gram hennep en 25 pakjes met mogelijk cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen. Na de bijna-aanrijding rende de man weg. Een agent dreigde met het stroomstootwapen en waarschuwde dat hij moest stoppen, omdat hij hem wilde aanhouden. Daarop gaf de verdachte zich over waarna de politie hem vanaf De Spindel naar een cellencomplex bracht. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.