Weer drie excellente scholen erbij: dit is wat die titel betekent

Brabant heeft er weer drie excellente scholen bij. Dat predicaat is voor scholen die uitzonderlijk goed scoren volgens de onderwijsinspectie én een onafhankelijke jury van leraren en schooldirecteuren. Maar wat heb je er eigenlijk aan als school? "Scholen doen het vooral voor de erkenning", zegt woordvoerder Daan Jansen van de onderwijsinspectie. "Rijk wordt een school er niet van."

Het predicaat 'excellent' wordt sinds tien jaar uitgereikt in januari, het begin van het kalenderjaar. Dat is dit jaar ook gebeurd: 55 scholen mochten voor drie jaar het predicaat dragen. Dat er nu ook in juni nog een uitreiking is, komt omdat de predicaten voortaan per schooljaar en niet meer per kalenderjaar uitgedeeld worden. "Dat is veel logischer", licht woordvoerder Jansen toe.

Woordvoerder Jansen van de Onderwijsinspectie geeft wat voorbeelden: "Scholen kunnen tweetalig onderwijs geven. Of een hoog niveau van docenten hebben, of hun leerlingen blijven volgen ook nadat ze de school verlaten. Ze kunnen veel begeleiding aanbieden of intensief samenwerken met technische bedrijven. Verzin het maar, er zijn talloze manieren waarop scholen kunnen opvallen."

Er is geen prijzengeld, voor scholen is erkenning dat ze erg goed bezig zijn dus de belangrijkste motivatie om mee te doen, volgens Daan Jansen. "Een bijkomend voordeel is dat leerkrachten graag op deze scholen willen werken omdat ze dan zeker weten dat het daar goed geregeld is. In tijden van personeelstekort is dat een prettig voordeel."

"Het levert vast ook extra leerlingen op wat in een vergrijzend land ook fijn is", gaat Jansen verder. "Maar de erkenning van buitenstaanders dat je niet alleen goed bent maar buitengewoon goed telt echt het zwaarst. Van ons krijgen ze een koffertje met een vlag en een certificaat aan de muur plus een reep chocolade", vertelt Jansen. "Leuk maar niet iets om een hele school voor in beweging te zetten", grinnikt Daan.