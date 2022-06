Foutje van de meldkamer: alarm voor nucleair ongeluk kerncentrale Doel

De meldkamer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft afgelopen weekend per ongeluk groot alarm geslagen voor een nucleair ongeluk in kerncentrale Doel. Achteraf blijkt het te gaan om een fout van de centralist. De vergissing werd snel ontdekt, maar toen hadden tientallen brandweerlieden zich al naar de kazerne gespoed.

Maar de centralist ging wel uit van een serieus incident en alarmeerde rond halfacht alle hulpdiensten. "Er is vooruit gewerkt op een noodsituatie die er niet was", aldus Marieke van Wijk van de veiligheidsregio. Brandweerlieden van Kaatsheuvel tot aan Hoogerheide haastten zich naar de kazerne om uit te rukken. Ook experts gevaarlijke stoffen, meetploegen, de geneeskundige hulpdienst (GHOR), politie en de directeur van de Veiligheidsregio werden in paraatheid gebracht.

Bij de meldkamer kwam zaterdag aan het begin van de avond een bericht binnen van de Belgische kerncentrale. Daarin werd gemeld dat er eerder die dag een storing was in het niet nucleaire gedeelte. Het ging hierbij echter niet om een calamiteit maar om een zogeheten alert-melding. Dit maakt deel uit van de meldingsplicht waar kerncentrales zich aan moeten houden.

Ongeveer tien minuten na de alarmering werd het bericht van de meldkamer ingetrokken. Inmiddels hadden veel ongeruste mensen al naar de kerncentrale gebeld om te vragen wat er aan de hand was. “Wij waren ook heel verbaasd over de alarmering van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij ons verstaan wij iets heel anders onder een nucleair ongeluk”, aldus Nele Scheerlinck van het Belgische energiebedrijf Engie.

Volgens woordvoerster Van Wijk had dit nooit mogen gebeuren. “We gaan uit van een menselijke fout en zoeken dit verder uit.” De Veiligheidsregio Zeeland kreeg vanuit de Belgische autoriteiten dezelfde melding, maar alarmeerde de hulpdiensten niet.

Zaterdagmiddag waren er bij de kerncentrale werkzaamheden aan de koelwaterleiding. Daarbij was een medewerker vergeten een klep weer open te zetten. “Meteen startte een automatische veiligheidsprocedure op en is de klep binnen enkele minuten weer in de juist stand gezet.”

De kerncentrale, op een steenworp afstand van de Brabantse grens, hoefde niet te worden stilgelegd. Het probleem was om vijf uur opgelost, 2,5 uur voordat de veiligheidsregio groot alarm sloeg. Volgens Scheerlinck is er geen gevaarlijke situatie geweest. “Maar wij moeten volgens strenge regels alles wat in de kerncentrale gebeurt, melden aan de Belgische en Nederlandse autoriteiten. Dat hebben wij nu ook gedaan.”