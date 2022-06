Profvoetballer slaat er op los in een snoepwinkel en moet de cel in

De Osse profvoetballer Abdullah T. is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling en vernieling in een snoepwinkel in Oss in juni vorig jaar. De voetballer, die speelt in Turkije, sloeg met zijn vuisten tegen het hoofd van het slachtoffer dat ook in winkel aanwezig was. De 26-jarige T. kreeg vier maanden cel waarvan een maand voorwaardelijk.

Een voorbijganger die ingreep tijdens de mishandeling kon niet voorkomen dat de voetballer nog enkele keren natrapte tegen het hoofd van zijn slachtoffer. Vanwege dat trappen wilde justitie de voetballer eigenlijk veroordelen voor poging tot doodslag. Geen schoenen

Uit camerabeelden bleek dat de voetballer geen schoenen droeg waardoor de trappen in potentie minder gevaarlijk waren. De rechters veroordeelden daarom de voetballer 'slechts' voor zware mishandeling. Omdat hij ook nog wat spullen in de winkel kapot maakte, werd daar vernieling aan toegevoegd. De rechtbank legde een relatief zware straf op om dat er veel getuigen waren van de geweldsexplosie in de winkel, waaronder kinderen. Ook blijft de voetballer de schuld bij het slachtoffer leggen. die hem zou hebben uitgescholden en geduwd. Maar geen enkele getuige heeft dit gezien of gehoord. Naast een gevangenisstraf moet de sporter een schadevergoeding van 1600 euro betalen. Ongeloofwaardig

De voetballer zei wel spijt te hebben, maar de rechtbank vindt dat dit functionele spijt is. De rechters hebben de indruk dat de voetballer zich vooral zorgen maakt over wat een veroordeling betekent voor zijn voetbalcarrière.