Mogelijk schietpartij in Breda: huls gevonden, maar niemand gewond

In Breda is maandagavond laat mogelijk geschoten. Volgens de politie hebben diverse mensen in de omgeving van de Vincent van Goghstraat rond elf uur gemeld dat ze schoten hebben gehoord. Dinsdagochtend heeft de politie een 23-jarige verdachte aangehouden voor het bezit van waarschijnlijk een vuurwapen.

De buurtbewoners zouden maandagavond mensen hebben gezien die een conflict hadden. Toen de agenten aankwamen, troffen zij niemand meer aan. Ze startten een onderzoek. Daaruit bleek dat er inderdaad een op een vuurwapen gelijkend voorwerp is gebruikt. Op straat is ook een huls gevonden.

Agenten stellen sporen veilig (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

Later in de nacht meldde de verdachte, een 23-jarige Bredanaar, zich bij de politie. Het is niet bekend of er bij het schieten iemand gewond is geraakt. Uit voorzorg werden maandagavond wel een traumahelikopter en twee ambulances ingeschakeld, maar de medewerkers hoefden niet in actie te komen. De aanleiding voor de ruzie wordt onderzocht.