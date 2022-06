Boerenprotest: boeren bij provinciehuis • ook tractoren op viaduct A73

10.20

Naar schatting tientallen boetes zijn er maandag uitgedeeld bij boerenprotesten op de snelwegen in ons land. Een woordvoerster van de korpsleiding van de politie kan geen precieze aantallen noemen, aangezien dit lastig in de systemen is na te gaan, zo zegt ze. Het uitschrijven van boetes is volgens haar geen doel op zich.

Volgens haar kunnen er om meerdere redenen bekeuringen zijn uitgedeeld, zoals het veroorzaken van een onveilige situatie op de weg, het niet volgen van een politiebevel of het rijden met een tractor op de snelweg. De boete voor deze laatste overtreding is 410 euro. Het was maandag onder meer raak op de snelwegen A2, A67 en A50. Ook deze dinsdag zijn er acties tegen het stikstofbeleid.