Boerensympathie lijdt (nog) niet onder weer een actiedag: 'Hoop credits'

Net als maandag zijn de Nederlandse boeren ook dinsdag weer massaal de weg op om aandacht te vragen voor de stikstofplannen die hun bedrijf in gevaar brengen. Op diverse plekken worden opnieuw snelwegen geblokkeerd en staan automobilisten al dan niet mopperend in lange files. Toch lijken de strijdende boeren vooralsnog niet te hoeven vrezen dat hun sympathie eronder lijdt.

“Een kenmerk van protesteren is ook juist dat je de openbare orde verstoort", zegt Jacquelien van Stekelenburg in het radioprogramma Wakker!. Zij is hoogleraar Sociale Verandering en Conflict aan de Universiteit van Amsterdam. “Tegelijkertijd zien we wel dat er een soort ‘wip’ optreedt. Als mensen steeds maar aangesproken worden op het moeten accepteren van in de file staan, verliezen ze op een bepaald moment hun sympathie voor de groep demonstranten en waar die groep voor staat.”

“Nederlandse boeren hebben een hoop credits. Dan kun je de openbare orde héél lang verstoren.”

Het moment waarop die wip de verkeerde kant op schiet, hangt volgens Van Stekelenburg vooral af van hoe hoog die sympathie vanaf het begin was. En volgens de 'protestprofessor’ kunnen de boeren wat dat betreft wel een potje breken. "Drie jaar geleden stond die zelfs boven de 80 procent. Dan heb je zogezegd een hoop credits en kun je de openbare orde héél lang blijven verstoren en mensen in de weg zitten. Maar op het moment dat je geweld gaat gebruiken of radicalere acties gaat ondernemen, zoals langsgaan bij politici, ontstaat er een negatieve versneller.”

“Snelwegen bezetten is een heel normaal repertoire.”