Stikstofplannen: Tweede Kamer hakt knopen door, boeren gaan actievoeren

De Tweede Kamer stemt dinsdag over tientallen moties die zijn ingediend rondom de stikstofplannen van het kabinet. Het stikstofbeleid bepaalt de toekomst van veel boerenbedrijven, met name rond natuurgebieden. Veel boeren in onder meer Brabant lijken daar veld te moeten gaan ruimen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De boosheid onder de boeren is enorm. Vorige week hielden ze een grote manifestatie in Stroe. Maar volgens veel boeren hebben voorgaande protesten niets uitgehaald. Daarom werd ook maandag gedemonstreerd. Toen werden op meerdere plaatsen snelwegen geblokkeerd. Dat was onder meer het geval op de A2 en de A67. En deze dinsdag zijn de eerste boeren ook al de weg opgegaan. Op de snelweg A12, tussen Den Haag en Utrecht, bij Nieuwerbrug, staan hooibalen in brand, zo meldt de ANWB. In beide richtingen staan files.

"Ook de politiek is over de kwestie verdeeld, vandaar de moties."

Het lijkt erop dat er nog meer protesten plaats gaan vinden de komende tijd. De reden is glashelder: eerder deze maand presenteerde het kabinet de langverwachte plannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Uit de plannen blijkt dat boeren waarschijnlijk het veld moeten gaan ruimen, met name rond natuurgebieden. Boeren begrijpen daar niets van en ook de politiek is over de kwestie verdeeld - vandaar de moties. Een van de 42 ingediende moties waarvoor dinsdag wordt gestemd komt van Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij krijgt steun van het CDA en de VVD, wat een meerderheid in de Kamer lijkt te gaan opleveren. Als de motie wordt aangenomen, moet de minister van Landbouw samen met de minister van Natuur en Stikstof op bezoek bij boeren langs de Duitse grens. De ministers zouden dat contrast eens met eigen ogen moeten zien, meent Omtzigt. Ook boeren vragen daar al enige tijd om: zij voelen zich niet gehoord door Den Haag en zijn bang dat ze wegmoeten. De waarheid is: dat zou wel eens kunnen gebeuren. In Brabant hebben we meerdere natuurgebieden. Boeren rond de Peel, de Strabrechtse Heide, de Kampina, het Leenderbos en de Loonse en Drunense Duinen zitten juist tegen de gebieden aan waarin de uitstoot van stikstof enorm moet worden teruggebracht. De provincie moet nu gaan uitvogelen hoe aan die stikstofdoelen in Brabant wordt voldaan. Ze heeft tot 1 juli 2023 om met een plan te komen. Hoe er gehoor wordt gegeven aan de plannen van Den Haag, is dus nog onduidelijk. Dat is aan de provincie zelf. Het politieke spel is dus nog niet uitgespeeld, ook niet op provinciaal vlak.

"Brabant staat niet pas aan het begin."

In december 2019 zwichtte het CDA nog onder de druk van protesterende boeren op de stoep van het provinciehuis. Hierdoor viel het college van Gedeputeerde Staten. Nu is plechtig beloofd dat niet nog eens te laten gebeuren. Er zijn dan ook al stappen gezet. Provinciebestuurder Erik Ronnes (CDA) benadrukte onlangs dat Brabant 'niet pas aan het begin staat'. In de afgelopen jaren zijn al grote innovatietrajecten ingezet. Veehouders moeten bijvoorbeeld vóór 1 januari 2024 een nieuwe vergunning hebben aangevraagd voor het bouwen van een emissieloze stal. Het lot van de industriesector is overigens nog onduidelijk. Veel boeren begrijpen niet dat er wél plannen liggen voor stikstofreductie in de landbouw, maar dat de industrie daar pas veel later mee wordt geconfronteerd. De minister hoopt daar in januari meer duidelijkheid over te hebben. Tot die tijd leeft ook die sector in onzekerheid.