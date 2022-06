CDA wil pauzeknop voor stikstofplannen: 'Eerst haalbaarheid uitzoeken'

De VVD sprak zich al eerder uit tegen de stikstofplannen van het kabinet, en nu begint ook het CDA zich stevig te roeren. In Deurne kwamen vrijdag tien lokale CDA-fracties bij elkaar om Tweede Kamerlid voor het CDA Derk Boswijk het vuur na aan de schenen te leggen. "Deze plannen passen niet bij de uitgangspunten van het CDA."

De zorgen zijn groot bij de verschillende afdelingen. Veel van hun leden hebben slapeloze nachten. "We voelen ons in de steek gelaten", zegt Benny Munsters van het CDA Deurne. "We willen dat het CDA landelijk afstand neemt van het verhaal dat de boeren de schuldigen zijn van deze stikstofcrisis." Maar dat is niet het enige waar de afdelingen toezeggingen op willen van Boswijk. In een manifest roepen ze op om de stikstofplannen op 'pauze' te zetten. Het manifest is inmiddels ondertekend door 45 lokale CDA fracties.

Het is aan Derk Boswijk om de boeren nog wat moed in te praten. Want ook al leggen ze hem het vuur aan na de schenen, hij is ook hun hoop in bange dagen. Want als de stikstofplannen van het kabinet nog kunnen worden aangepast, dan is het Boswijk die het moet doen. Als het aan de boeren ligt moet hij in het debat dat donderdag in de kamer wordt gehouden, iedereen ervan overtuigen dat deze ingeslagen weg de verkeerde is.