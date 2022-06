Stikstofcrisis: ook andere CDA-afdelingen willen meer steun van Den Haag

Opnieuw zijn er regionale CDA-afdelingen in Brabant die willen dat de landelijke CDA en de Statenfractie in actie komen tegen de stikstofplannen. Ditmaal komt de oproep van vijf gemeenteraadsfracties. Eerder spraken vijf Brabantse CDA-afdelingen rond natuurgebied de Peel zich ook al uit.

Het gaat om fracties in Bernheze, Oss, Meierijstad, Maashorst en Boekel. "Wij roepen op dit beleid niet te steunen en in overleg met alle sectoren tot een evenwichtige oplossing te komen", schrijven de partijen in een gezamenlijk statement.

Vorige week deden vijf gemeentelijke CDA-afdelingen uit Asten, Deurne, Laarbeek, Someren en Gemert-Bakel ook al een oproep. In Noord-Limburg deden toen ook de afdelingen in de gemeentes Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray, Nederweert en Leudal mee.

Stikstofbeleid

De reeks oproepen is niet zonder reden. Vorige week werd duidelijk dat het stikstofbeleid zeer ingrijpende gevolgen gaat hebben voor sommige boeren in Brabant, met name voor de boeren rond natuurgebieden.

De uitstoot van stikstof moet drastisch worden verminderd en dat zal zeker rondom natuurgebieden ten koste gaan van boerenbedrijven. Veel boeren rondom de Peel en de Kampina zullen moeten verdwijnen.

Boerin Marjolein de Wit is nummer zeven op de kieslijst van het CDA in Deurne én woont pal naast de Peel. Ook zij is teleurgesteld in haar partij: