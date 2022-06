Stikstofcrisis: CDA-afdelingen de Peel willen steun van rest van de partij

Tien Brabantse en Limburgse CDA-afdelingen roepen de rest van de partij op in actie te komen tegen de stikstofplannen in en rond natuurgebied de Peel. De lokale partijen vinden dat de landelijke CDA en CDA-Statenfracties van Limburg en Brabant in beweging moeten komen tegen de 'stoere plannen' van Den Haag.

Het gaat om vijf Brabantse CDA-afdelingen in Asten, Deurne, Laarbeek, Someren en Gemert-Bakel. In Noord-Limburg doen de afdelingen in de gemeentes Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray, Nederweert en Leudal mee. Op Facebook spreken zij zich uit tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Stikstofplannen

"Met de stikstofplannen uit Den Haag voor de Peelregio lijkt het kabinet totaal de weg kwijt", schrijven de gemeentelijke afdelingen van het CDA. Ze doelen op plannen om de stikstofuitstoot drastisch te verlagen rondom natuurgebieden, waaronder dus ook de Peel. Als gevolg zullen veel boeren in de regio moeten verdwijnen.

De partijen stellen dat dit streven 'totaal onrealistisch' is. "De CDA-afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel zijn unaniem van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Het is weggegooid geld, enkel ter stimulans van hoogveen in de Peel", stellen de afdelingen gezamenlijk.

Grote gevolgen

Arjan Evers is fractievoorzitter van de CDA in de gemeente Someren. Hij wil dat de rest van de partij ziet dat de stikstofplannen grote gevolgen hebben in de regio: voor de boeren, maar ook voor de bedrijvigheid om hen heen.

"We sturen het niet voor niets natuurlijk. We trekken nu gezamenlijk op om dat belang te benadrukken. Je kunt wel alles opruimen hier maar niets wijst erop dat het probleem daarmee is opgelost."

De partijen roepen de CDA-Tweede Kamerfractie op 'geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen' en willen dat de CDA-Statenfracties uit Brabant en Limburg 'in gelijke strekking zwaar protest aantekenen'. De partijen besluiten dat de kabinetsplannen past niet bij de uitgangspunten van het CDA.

VVD ook verdeeld

VVD-leden hebben zich zaterdag eveneens verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet en hun eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Een motie waarin de Tweede Kamerfractie van de liberalen werd opgeroepen tegen het huidige kabinetsplan te stemmen, werd na een felle en verhitte discussie met 51 procent van de stemmen gesteund tijdens het VVD-congres.