Buren schrikken van schoten: ‘Ze lagen rollebollend onder m’n raam’

Meerdere schoten en een groep ruziënde mannen. Bewoners van een appartementencomplex aan de Vincent van Goghstraat in Breda schrokken maandagavond van een hoop herrie voor hun deur. "Eerst lag er iemand op de grond en toen ik later weer keek was hij ineens weg," vertelt Enrico Damino. Wat er precies gebeurd is en of er iemand gewond is geraakt is niet duidelijk. De politie heeft een 23-jarige verdachte aangehouden.

“Bent u van de politie?”, vraagt een bewoonster terwijl ze, gehuld in badjas, haar raam opent. “Ik werd net wakker en zag online op foto’s dat de politie vannacht voor m’n deur, in de bosjes, hulzen aan het zoeken was.”

'Een man lag op de grond, een ander er bovenop'

Nog een beetje versuft vertelt dat ze maandagavond rond elven twee schoten hoorde. “Daarna hoorde ik een voordeur dichtslaan. Hoorde iemand weg rennen uit het appartementencomplex. Daarna was het heel stil.”

Haar buurman hoorde een harde knal, waarna zijn twee hondjes direct begonnen te blaffen. “Ze zijn klein maar fijn, maar wel m’n beveiliging,” grijnst hij. “Ik ging meteen kijken en zag dat ze lagen te rollenbollen voor mijn deur. Een man lag op de grond, een ander er bovenop. Ze waren met een flinke groep van zeker acht mensen. Uiteindelijk renden ze via de achterkant van het complex weg.”

In de bosjes vallen

Buurman Enrico Damino zegt zeker drie tot vijf schoten te hebben gehoord. “Ik schrok en keek uit mijn raam naar beneden. Ik zag iemand onder m’n raam in de bosjes vallen.” Hij zag er een groepje mannen bij staan. “Het leek alsof ze onderling ruzie hadden.”

Even later zag hij een man in elkaar gedoken in het grasveld voor het complex liggen. “Dat was heel vreemd. Eerst lag er iemand en toen ik later weer keek was hij weg.” Waarover de mannen ruzie hadden, weet Enrico niet. “Ze praatten in een andere taal. Ze stonden echt om zich heen te kijken. Op een gegeven moment riep één van hen ‘Phone, phone!’ en toen gingen ze er vandoor.”

Veel vraagtekens bij politie

De politie heeft dinsdagochtend een 23-jarige verdachte aangehouden voor het bezit van 'een vuurwapengelijkend voorwerp'. Maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht: of er daadwerkelijk geschoten is en of er een slachtoffer gevallen is.

"We hebben een melding van een conflict gekregen, waarbij er mogelijk geschoten zou zijn", zegt een woordvoerder. "Collega's die gingen kijken, troffen niemand aan. Uit onderzoek komt wel een vuurwapengelijkend voorwerp." Het zal nog moeten blijken of het inderdaad om een vuurwapen gaat.

Bloedspoor en dealen

Bewoners vertellen dat het vaak onrustig in de steegjes en op de parkeerplaatsen bij hun appartementencomplex. “Het rommelt heel vaak hier. Er worden mensen in elkaar geslagen achter de huizen op de parkeerplaats. Er ligt wel vaker een bloedspoor naar het steegje hier achter,” vertelt de vrouw. “In de afgelopen maanden heb ik al meerdere keren geschreeuw ‘s nachts gehoord.”

Haar buurman vertelt dat hij vaak mannen met lachgasballonnen bezig ziet achter zijn huis. “Hier achter het complex gebeurt van alles. Van ballonnengebruik tot dealen.” Zijn buurvrouw valt hem bij. “Ik heb het idee dat hier benden hangen. Je hoort dan dat ze ruzie hebben over geld of drugs. Dan hoor je iemand zeggen: ‘Daar heb ik niets mee te maken, je zou het regelen’. Ik snap echt niet dat er nog geen camera’s zijn geplaatst.”

LEES OOK: Mogelijk schietpartij in Breda: huls gevonden, maar niemand gewond