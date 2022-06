Politievakbond: boerenprotest over de grens en extreem belastend voor agent

Demonstreren is een groot goed wat we in Nederland vooral zo moeten laten, maar de laatste boerendemonstraties gaan te ver. Dat is de boodschap van premier Mark Rutte en de landelijke woordvoerder van politievakbond ACP Maarten Brink. De demonstraties zorgen voor een extreem zware belasting op de toch al onderbemande politiemacht en gaan ten koste van de veiligheid in de maatschappij.

Rutte en justitieminister Yesilgöz haalden dinsdag in een persconferentie fel uit naar het deel van de demonstrerende boeren dat de wet overtreedt. De premier benadrukte dat boeren vooral mogen demonstreren als zij het niet eens zijn met de 'ingrijpende maar noodzakelijke' stikstofmaatregelen. "Maar autobanden in brand steken voor een stadhuis, intimidatie van bestuurders en het uitrijden van mest op snelwegen, levert zeer gevaarlijke situaties op en gaat alle perken te buiten. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. Dat is ver, ver over de grenzen heen." Yesilgöz zei dat ze groot respect heeft voor de burgemeesters en politie en de wijze hoe zij proberen de orde te handhaven. De politici krijgen bijval van Maarten Brink, landelijk woordvoerder van politievakbond ACP. Volgens hem trekt de inzet van vele ME’ers en agenten een nog zwaardere wissel op de politie. Zo moest het provinciehuis in Den Bosch maandag door de mobiele eenheid bewaakt worden en werden agenten uit het oosten van Brabant opgetrommeld om bij te springen bij de ME in Limburg.

"Ik zie sommige boeren hooibalen in de fik steken op de snelweg. Dat begrijp ik niet."

“Wij komen als politie óók op voor onze rechten en demonstreerden een paar jaar geleden óók op de snelweg voor een betere cao", zegt Brink. “Op dat laatste word ik als vakbondsman bijna dagelijks aangesproken. Maar dat deden we als politie wel volgens de regels en met toestemming. Wat er nu gebeurt bij de boerenprotesten, is niet zoals we het met elkaar hebben afgesproken en doet geen recht aan de rechtsstaat.” Brink: “Er zijn vele manieren om je punt te maken. Dat mag en dat moeten we vooral in stand houden. De boeren hebben veel krediet opgebouwd en willen hun punt maken, maar dan zie ik sommigen vervolgens hooibalen in de fik steken en mest uitrijden op de snelweg. Of politici intimideren. Dat begrijp ik niet. Ga dan niet te ver. Bovendien zorgen deze demonstraties voor een extreem zware belasting op de toch al overbelaste politie.”

"Uiteindelijk gaat dit ten koste van de politie in de wijk en dus van de veiligheid van de maatschappij en de burgers.”