Prijzen van Willy van de Kerkhof geveild: 'Kleinkinderen zijn er blij mee'

De zilveren WK-medailles die Willy van de Kerkhof met het Nederlands voetbalelftal won in 1974 en 1978, zijn geveild. Ze zijn voor 10.000 euro per stuk van de hand gedaan. De oud-international moest er vanaf, omdat zijn vrouw wilde dat hij de zolder ging opruimen, zo zei hij onlangs tegen Omroep Brabant. Tijdens de veiling gingen andere prijzen van Van de Kerkhof voor nog eens tien mille onder de hamer.

“Die voetbalspullen staan al ongeveer twintig jaar op zolder. Als ik er straks niet meer ben, worden ze waarschijnlijk weggegooid door de kinderen", zei Van de Kerkhof. De opbrengst gaat naar zijn vrouw, die hiervoor een goede bestemming voor hun kleinkinderen in gedachte heeft.

De stofzuiger doelde niet alleen op de medailles van de toernooien in West-Duitsland en Argentinië. Ook op de medailles van de Europacup voor landskampioenen (1988), de UEFA-cup (1978) en een bronzen medaille uit 1976 met Oranje kon worden geboden.

Nog prijzen in de aanbieding

De veiling was vorige week donderdag bij Heritage Auctions Europe in IJsselstein. Volgens een woordvoerder van het veilinghuis zijn de medailles voor de gevraagde prijs van eigenaar verwisseld. Hij liet verder weten dat er een grote belangstelling was voor de sportieve memorabilia van de voormalige stofzuiger. Hieronder vielen ook bekers en medailles die Van de Kerkhof heeft gewonnen met golf. De woordvoerder wilde uit privacy-overwegingen niet zeggen wie de prijzen heeft gekocht. Hij wilde nog wel kwijt dat er een aantal prijzen nog niet is geveild.

Van de Kerkhof: "Er schijnt veel animo te zijn voor voetbalrelikwieën. Als iemand het leuk vindt, dan kunnen die medailles ook nog eens een goede bestemming krijgen. Ik vind het zonde als ze straks worden weggegooid." Tweelingbroer René heeft jaren geleden al zijn oude voetbalspullen opgeruimd. Voor Willy zitten de echte voetbalherinneringen in zijn hoofd: "Dat kun je met niemand anders delen.”

