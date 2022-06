Talentmakelaar Beppie moet lege klaslokalen voorkomen

Er zijn veel te weinig leraren. Ook al zijn de salarissen inmiddels omhoog gegaan, nog steeds weten veel te weinig studenten de weg naar de docentenopleiding PABO te vinden. En er gaan ook nog eens veel leraren met pensioen. Dus moet er wat gebeuren. In Tilburg proberen ‘talentmakelaars’ als Beppie Smit mensen enthousiast te krijgen voor een baan op de basisschool.

Beppie was zelf lerares en directeur op een basisschool. Ze heeft inmiddels een flinke carrière gemaakt in het onderwijs. Dat er nu talentmakelaars aan te pas moeten komen om mensen voor haar vak te enthousiasmeren: het doet haar best pijn: “Omdat het zo’n mooi werk is. Maar het is ook goed dat je moet laten zien wie je bent en wat je te bieden hebt.”

De PABO-scholen van Fontys in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch leveren elk zo’n zeventig leraren per jaar af. “Een halvering ten opzichte van vroeger, toen ik nog op de opleiding zat”, merkt Beppie op. “En door de vergrijzing gaan er veel leraren met pensioen. Maar de kinderen blijven komen.”

Mensen enthousiast krijgen voor het onderwijs, dat is nu Beppies taak. Of het nu gaat om medewerkers die door willen stromen. Of mensen zoals Monique van Weert. Haar kinderen zijn inmiddels groot en zelfstandig en ze is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zij heeft wel oren naar een baan als onderwijsassistent: “Nu is het tijd voor mij”, zegt ze kordaat tegen Beppie. Ze ziet het helemaal zitten: “Ik wil doen waar m’n hart ligt. Iets betekenen voor kinderen, zowel qua leren als qua welzijn.” Dat de nood hoog is, is voor Monique fijn: “Voor mij is dit heel gunstig. Er is genoeg te doen.”

Het Rijk heeft de laatste jaren veel gedaan om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Hogere salarissen en geld voor extra medewerkers zodat er minder werkdruk is. Toch komen er nog geen extra studenten naar de PABO-scholen. Directeur Nus Waleson weet waar de schoen wringt: “Eigenlijk zie je hetzelfde in de zorg. Het beroep drijft af van de kern waar het om gaat: zorg verlenen in de zorg en onderwijs geven in het onderwijs. Als we daar wat aan kunnen doen, aan die administratieve last, dat zou een hoop helpen voor het imago van het beroep.”

Door de opleiding flexibeler te maken voor zij-instromers en deeltijdstudenten, hoopt Waleson de aanwas te laten groeien. Hij denkt dat het goed komt: “Ik ben onverbrekelijk optimistisch.”

Bij Tangent, de koepel van 17 basisscholen in Tilburg waar Beppie voor werkt, is de nood vanaf nu iets minder hoog. Want Monique heeft inmiddels te horen gekregen dat ze op één van de scholen aan de slag mag als onderwijsassistent.