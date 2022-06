Xavi Simons is hard op weg naar PSV

Niks lijkt een transfer van Xavi Simons naar PSV in de weg te staan. De 19-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain is dinsdag in het centrum van Eindhoven gespot in het bijzijn van Bas Roorda, de teammanager van PSV.

Radioverslaggever Ramon Petit van Studio040 plaatste een foto van Simons en Roorda op Twitter. Een grote verrassing is het overigens niet dat Simons in Eindhoven is gearriveerd. Eerder kwam al naar buiten dat PSV bezig is om de talentvolle middenvelder naar Eindhoven te halen.

Simons geldt al jaren als een groot talent. Hij speelde in de jeugdopleiding van FC Barcelona. In 2019 vertrok hij naar Paris Saint-Germain. Voor die club kwam hij het afgelopen seizoen tot zes competitiewedstrijden in de hoofdmacht. Ook speelde hij drie keer in het Franse bekertoernooi. Zeer waarschijnlijk wordt Simons door PSV gehuurd.

PSV trok deze transferperiode al twee keepers aan. Walter Benitez kwam transfervrij over van OSG Nice en Boy Waterman is gehaald als derde keeper. Ki-Jana Hoever is voor een jaar gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

