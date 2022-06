112-nieuws: man aangehouden na schietpartij • meisje (15) beroofd van fiets

23.30

Op de Lodewijkstraat in Eindhoven is een vrachtwagenchauffeur dinsdagavond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. Hij werd geraakt door een langsrijdende automobilist. Het ging mis toen hij uit de cabine of achter de cabine vandaan kwam, laat een 112-correspondent weten. De vrachtwagenchauffeur liep hierbij ernstige verwondingen aan zijn hoofd op. Ook klaagde hij over pijn in zijn rug. De man is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.