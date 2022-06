112-nieuws: ongeluk met drie auto's in Someren • kindje vast in wipkip

17.22

Meerdere auto's zijn op elkaar gebotst op de Kanaaldijk Noord in Someren. Een man zou een file over het hoofd hebben gezien en reed daar op in. Door de klap schoot de achterste auto naar de andere weghelft, waar hij door een tegemoetkomende auto werd geraakt.

Eén persoon is zwaar gewond afgevoerd door de ambulance, onder begeleiding van de politie. Hij is niet stabiel. De twee andere bestuurders zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. De weg is nog afgesloten voor onderzoek.