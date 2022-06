Fatima H. weer Nederlander na deelname aan terreurorganisatie IS

Fatima H. uit Tilburg die vorig jaar tot 2,5 jaar cel is veroordeeld voor jarenlange deelname aan terreurorganisatie IS, krijgt haar Nederlanderschap terug. Dat maakte de Raad van State woensdag bekend. De raad draait het besluit van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid terug die haar eerder tot ongewenst persoon verklaarde en het Nederlanderschap introk.

Volgens de hoogste bestuursrechters heeft de staatssecretaris te weinig oog gehad voor de belangen van haar minderjarige Nederlandse kinderen van 5 en 7 jaar. Die hebben de Nederlandse nationaliteit en wonen sinds eind 2019 in Nederland. Ze gaan hier ook naar school.

Automatisch vuurwapen

De vrouw was 17 toen ze in 2013 naar Syrië vertrok. Ze trouwde daar met een IS-strijder. In die tijd verheerlijkte ze openlijk de werkwijze van IS en liet ze zich fotograferen met een automatisch vuurwapen.

Fatima H. was tot begin 2019 in het door IS gecontroleerd gebied waar ze twee kinderen kreeg. In het voorjaar van 2019 kwam ze in een Koerdisch kamp terecht. De vrouw meldde zich in dat jaar met haar kinderen bij de Nederlandse ambassade in Ankara en reisde met een Turks nooddocument naar Nederland. Sindsdien zit ze in Nederland in de gevangenis.

Gevaar voor nationale veiligheid

De Raad van State vindt dat de overheid bij het ongewenst verklaren goed heeft onderbouwd dat de Tilburgse een gevaar is voor de nationale veiligheid. Toch is daarbij te weinig rekening gehouden met het belang van de kinderen. Ze baseert zich daarbij op rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens. In dat artikel is het recht op gezins- en privéleven vastgelegd.

Omdat het intrekken van het Nederlanderschap is gekoppeld aan het ongewenst verklaren van iemand, zijn beide besluiten van staatssecretaris Broekers-Knol vernietigd.

Een woordvoerster van huidig staatssecretaris Eric van der Burg kon nog niet zeggen of er een nieuwe procedure tegen Fatima H. wordt gestart. "We bestuderen de uitspraak en lopen voorlopig nog niet op de gevolgen vooruit."

