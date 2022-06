Buurtbewoners na vondst dode vrouw: 'Man die is opgepakt is haar zoon'

De man die is opgepakt na de vondst van een dode vrouw in Rosmalen donderdag, zou de zoon van het slachtoffer zijn. Dat vertellen zes buurtbewoners onafhankelijk van elkaar tegen Omroep Brabant. “Hij was helemaal van het padje af”, vertelt een buurman.

Van politielinten is donderdagochtend niets meer te zien aan de Wethouder Noppenlaan. Toch wijzen buurtbewoners al gauw naar het beruchte huis. De deur is nog verzegeld. “Die zoon heeft al genoeg trammelant veroorzaakt hier. Het was een onverzorgd en verslaafd type. We hoorden regelmatig gegil uit het huis”, vertelt een vrouw die boodschappen gaat doen.

Een andere buurvrouw stond woensdagavond buiten bij het onderzoek. “De zoon had geen vaste woon- en verblijfplaats. Hij praatte regelmatig in zichzelf en staarde voor zich uit. Hij was ernstig verslaafd en onverzorgd”, zo vertelt de vrouw. De man zou eerder een verbod van de woningbouwvereniging hebben gekregen om bij zijn moeder te slapen.

Ruzie en geschreeuw

Buurtbewoners schetsen het beeld van een verslaafde man van rond de veertig, die regelmatig in aanraking kwam met de politie. De man zou pas net vrij zijn. Hij zou al meerdere keren zijn opgepakt voor onder meer huiselijk geweld. Ook zou er regelmatig ruzie en geschreeuw in het huis zijn. "Hij staat hier regelmatig op de deur te bonken", vertelt een buurman.

De zoon zou 's middag bij het huis geweest zijn. "Die moeder was 's middags al niet in orde", vervolgt de buurman. "Hij heeft zelf de politie gebeld. Later op de avond kwam hij terug op zijn fietsje waarna de politie hem meenam. Agenten hebben onder andere foto's van zijn schoenen gemaakt."

Verklaring

Een tweetal agenten doet donderdagochtend buurtonderzoek. Een woordvoerder van de politie kan het verhaal van de buurt nog niet bevestigen. Alleen wordt bevestigd dat een vrouw dood in haar woning is gevonden en dat een man als verdachte is opgepakt. De politie zegt later met een verklaring te komen.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer is overleden. De politie was ter plaatse en doet onderzoek. Welke rol de man heeft gehad in het overlijden van vrouw wordt eveneens onderzocht.