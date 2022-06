Marta protesteert tegen de komst van de F-35: 'Die horen hier niet thuis'

Voor Marta Resink (67) uit Eindhoven is het net alsof de klok wordt teruggedraaid. Jaren geleden was ze al regelmatig te vinden bij Vliegbasis Volkel om te protesteren tegen de Amerikaanse kernkoppen die daar zouden liggen. Deze donderdag is ze er weer om haar stem vreedzaam te verheffen tegen de komst van de nieuwe F-35 straaljagers. “Ik moet dit doen en ik zal blijven terugkomen.”

Marta Resink is niet alleen. Ze maakt deel uit van een groep van ongeveer dertig mensen die zich ’s ochtends al hadden verzameld bij de Antonius Abtkerk in Volkel. Compleet met spandoeken en vlaggen. En teksten waarin kernenergie en kernwapens immoreel en illegaal worden genoemd. Pastoor John van de Laar geeft ze de zegen voordat ze in een stille tocht naar de vliegbasis vertrekken.

De groep demonstranten voor Vliegbasis Volkel (foto: Omroep Brabant).

Vreedzaam is en blijft het, want dat is volgens Marta ook de enige manier om te protesteren tegen al het wapengekletter. En vooral tegen de kernwapens, die kunnen worden bevestigd aan de F-35, de opvolger van de F-16. Beide toestellen zijn haar een doorn in het oog.

"Je kunt je niet genoeg verzetten tegen alle wapens."

“Die jachtbommenwerpers horen hier niet thuis. Nergens zelfs. Je kunt je niet krachtig genoeg verzetten tegen kernwapens. Het is heel erg belangrijk om je massaal te verzetten tegen het dreigen met, het opslaan én het gebruiken van kernwapens", zegt Marta. "Kernwapens zijn massavernietigingswapens. En hiermee mag niet gedreigd worden, zoals de Russische president Poetin nu al doet. Dat is gewoon heel slecht voor de wereld en heel slecht voor de mensen. Ik ben hier om de wereldvrede te bereiken! Je kunt je niet krachtig genoeg verzetten tegen kernwapens en tegen wapens in het algemeen.”

"Ik hou van het leven."