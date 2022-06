Niels vliegt F-35 straaljager naar Volkel: 'Een enorme stap voorwaarts'

De eerste vier F-35's landden donderdag op vliegbasis Volkel. Het nieuwe toestel is een upgrade van de F-16. Luitenant-kolonel Niels van Hussen (call sign Atilla) uit Nuenen is commandant van het 313 squadron en vloog samen met drie andere piloten de F-35’s naar Volkel.

De toestellen stonden de afgelopen 2,5 jaar op vliegbasis Leeuwarden. Dat ze nu naar Volkel zijn gekomen is wel een momentje voor de luitenant-kolonel uit Nuenen. “Dat is wel heel fijn voor iedereen”, aldus de commandant daags voor de vliegtuigen geland zijn. Zelf was hij al jaren gestationeerd op vliegbasis Volkel als F-16-vlieger. Maar hij en ook veel anderen hebben de afgelopen tijd gewerkt op de basis in Leeuwarden en waren dan vaak maanden van huis. "Veel collega's werken normaal in Volkel en wonen daar ook in de buurt."

De F-35's deden een fly-by.

In Leeuwarden loopt Niels een bunker in. Daar staat een zo goed als nieuwe F-35 Lightning II, zoals het toestel officieel heet. “Ik krijg elke keer een lach op mijn gezicht als ik hem weer zie”, zegt de vlieger. Dit is één van de vier toestellen die vanaf donderdag een vast plekje krijgen op vliegbasis Volkel. En het blijft niet bij deze vier F-35's. Over een tijd komen er nog zes bij. Het vliegtuig is een hele stap vooruit ten opzicht van de F-16. Na meer dan veertig jaar zal de F-35 dit toestel langzaam vervangen. Het verschil met de F-16 is op het eerste gezicht niet groot. “Hij heeft drie wielen, hij is grijs en er zit één motor in en het gas zit nog op dezelfde plek”, vertelt Niels. Toch is de F-35 een enorme stap voorwaarts.

