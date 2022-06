Ontsnapte tbs'er Luciano D. opgepakt op A12, Windster nog altijd spoorloos

Een van de twee ontsnapte tbs'ers uit de Pompekliniek in Nijmegen is donderdag aan het begin van de avond aangehouden op de A12 bij Den Haag. Het gaat om de 24-jarige Luciano D. In 2017 ontsnapte hij uit jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda.

Bij de arrestatie donderdagavond rond kwart over zes op de snelweg is onder meer een politiehelikopter ingezet.

D. is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs onder dwang voor een gewapende overval. In 2017 stond hij als jongste crimineel ooit op de Nationale Opsporingslijst.

Windster nog altijd spoorloos

De andere ontsnapte tbs'er is de 27-jarige Sherwin Windster. Die schoot in september 2015 in Tilburg Mick Pitai dood.

In 2019 is hij veroordeeld tot vijf jaar cel en zes maanden gevangenisstraf met tbs. Windster is nog altijd voortvluchtig.

Bewaking was te laat

D. en Windster namen vorige week dinsdag de benen via een gat in het hek van de forensisch psychiatrische kliniek. Dat was vermoedelijk door iemand van buitenaf in het hekwerk gezaagd.

De bewaking zag de ontsnapping gebeuren maar was te laat om de twee nog tegen te houden. Dit omdat buiten het hek een vluchtauto klaarstond.