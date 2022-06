Dit is wat de ontsnapte tbs'er Sherwin Windster op zijn geweten heeft

Een van de twee tbs'ers die dinsdagavond ontsnapte uit de Pompekliniek in Nijmegen, is de 27-jarige Sherwin Windster. Hij schoot in 2015 de Tilburger Mick Pitai dood, tijdens een uit de hand gelopen roofoverval. Het leverde hem uiteindelijk vijfenhalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging op.

Dat was niet de eerste keer dat de Spijkenisser ernstig in de fout ging. Al op 17-jarige leeftijd werd Windster veroordeeld voor doodslag. De rechter legde hem onder meer een PIJ-maatregel op, beter bekend als jeugd-tbs. Op de dag van de overval op Pitai, was Windster juist met verlof, ter voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij.

Waardevolle sieraden en juwelen

Maar zo ver kwam het dus nooit, want tijdens dat verlof ging het opnieuw compleet mis. Windster en zijn vriend Adil El B. hadden op dat moment al even contact met Avi K., de toenmalige schoonzoon van Mick Pitai. Hij vertelde de jongens dat zijn schoonvader een uiterst waardevolle verzameling sieraden en juwelen in bezit had.

Die informatie bracht de jongens op het idee voor de roofoverval. Het duo besloot uiteindelijk op 15 september het huis van Pitai aan de Betuwestraat binnen te dringen. Tot hun grote verrassing troffen ze daar niet alleen de eigenaar zelf aan, maar ook vier van zijn vrienden. Terwijl Windster hen onder schot hield, bond El B. hun handen vast met tape.

Worsteling

Het viertal moest vervolgens op de bank plaatsnemen, waar El B. de wacht hield. Windster dwong Pitai ondertussen mee naar boven te gaan, waar de buit zou liggen. Maar eenmaal boven, escaleerde het. Pitai wist zich in zijn Hindoestaande Godenkamer te bevrijden van de tape, waarna een worsteling ontstond. Op een zeker moment ging het vuurwapen van Windster af.

Hij zou later verklaren dat hij geen flauw idee had dat Pitai ook daadwerkelijk geraakt werd door de kogel. De twee zouden nog een tijdlang in verschillende kamers hebben gevochten, tot de Tilburger plots in elkaar zakte. In de rechtbank zei Windster dat hij dacht dat hij Pitai knock-out zou hebben geslagen.

Niets bleek minder waar. Pitai overleed niet veel later aan de gevolgen van het schot. Zijn vier machteloze vrienden, die vanaf de bank in de woonkamer alles aanhoorden, bleven getraumatiseerd achter.

Tbs met dwangverpleging

De rechter veroordeelde Windster in 2017 in eerste instantie tot 9 jaar cel, maar legde niet de geëiste tbs-maatregel op. Twee jaar later veranderde het Hof die uitspraak naar 5,5 jaar celstraf mét tbs. Zijn compagnon El B. kreeg in totaal 11,5 jaar cel, de schoonzoon van Pitai moest 3 jaar de gevangenis in voor het tippen van de overvallers.

Maandagavond ontsnapte Windster samen met de 24-jarige Luciano Dijkman uit de tbs-kliniek in Nijmegen. Ze wisten buiten te komen via een gat in een hek en vluchtten vervolgens in een witte Volkswagen Golf met zonnedak. De politie is inmiddels met een speciaal opsporingsteam bezig aan een klopjacht op de twee. Mocht je Windster of Dijkman zien, schakel dan onmiddellijk de politie in, maar benader ze niet zelf.

