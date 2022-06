Vervangactie apneuapparaten Philips verloopt moeizaam

De vervangoperatie van Philips, waarbij oude apneuapparaten worden vervangen door nieuwe, verloopt uiterst langzaam. Philips kan niet genoeg nieuwe apparaten leveren, zo zegt everancier van medische hulpmiddelen Mediq.

"De levering van vervangende apparatuur van Philips is minder zeker geworden. Ondanks herhaaldelijk verzoek van Mediq aan Philips krijgen wij op dit moment zeer beperkt nieuwe apparatuur geleverd," zo schrijft het bedrijf volgens het FD in een mail aan haar klanten die een apneuapparaat gebruiken en nog geen nieuwe hebben.

Mediq is de belangrijkste leverancier van apneu-apparaten aan Nederlandse patiënten. 30 procent van de patiënten van de leverancier heeft tot nu toe een nieuw of vervangend apparaat ontvangen. In Nederland zijn 85.000 tot 100.000 Philips-apparaten tegen slaapapneu in gebruik.

Vervangactie

Apneuapparaten worden gebruikt door mensen met slaapproblemen. Er wordt lucht ingeblazen wat voorkomt dat de adem stokt. Bij de apparaten kon het geluidsisolerend schuim loskomen, reden voor een vervangactie.

Eerder deze week stelde Philips nog dat de apparaten minder gevaarlijk waren dan gedacht. Er kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij door het afbrokkelende schuim. Toch gaat de terugroepactie gewoon door.

