Forum voor Democratie wil basisschool starten in Tilburg

Als het aan Forum voor Democratie (FvD) ligt komt er na de zomer een FvD-basisschool in Tilburg. Dat blijkt uit het Initiatievenoverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat vrijdag gepubliceerd is. Forum wil vijf van deze basisscholen, Renaissancescholen genaamd, starten op verschillende plekken in het land.

De aanmelding bij DUO betekent niet dat de Renaissanceschool in Tilburg er ook echt komt. Geïnteresseerden kunnen op de website een 'ouderverklaring' indienen, waarmee ze aangeven wel iets voor zo'n school te voelen. 'Er moet genoeg steun zijn voor het initiatief', zo staat op de site te lezen. 'Woke-indoctrinatie'

Wat de scholen van andere basisscholen onderscheidt is volgens partijleider Thierry Baudet het ontbreken van 'woke-indoctrinatie', zo vertelde hij eerder tegen de Telegraaf. Hij noemt 'jongetjes van vijf die moeten doen alsof ze een meisje zijn' als een van de problemen van het reguliere basisonderwijs. "Ondertussen hollen de basiskwaliteiten, rekenen en taal, achteruit", aldus de FvD-leider. Voor 'te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek' is ook geen plaats op de Renaissanceschool, waar geen gebruik wordt gemaakt van digitale lesmethoden ('werken uit boeken en schrijven op papier'). Inspectie

De Renaissanceschool zou een particuliere school moeten zijn waarvoor ouders maandelijks 200 à 300 euro moeten betalen, zo staat te lezen op de website renaissanceschool.nl. Voordat de school er echt komt toetst de Inspectie van het Onderwijs nog of aan alle wettelijke eisen is voldaan, zoals bevoegde leraren voor de klas. Ook moet er natuurlijk voldoende animo voor zijn. Het is niet bekend waar in Tilburg de school zou moeten komen.