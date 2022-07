Christa zorgt voor gedenkplek voor vondeling Amy: 'Mijn moederhart brak'

Op bungalowpark Wernhoutsburg (beter bekend als Patersven) bij Wernhout stond het 12 mei vorig jaar ineens blauw van de politie. "Het was alsof er een bom was ingeslagen op Patersven", vertelt bewoonster Christa Kienen. In een plastic zak, half in het water, werd een vermoord pasgeboren meisje gevonden. Het laat Christa niet meer los en ze zorgt voor een gedenkplek voor het vondelingetje. Een plek die ze nu nog altijd met liefde verzorgt.

Christa komt er regelmatig, maar niet al te vaak. "Dat is niet goed voor me. Ik ben zelf moeder en ik kan me niet voorstellen dat dit je niet raakt. Dit meisje is niet dood geboren, maar echt op een gewelddadige manier om het leven gebracht. Het is echt mensonterend wat er met haar is gebeurd en dat doet mij nog altijd heel veel."

De plek waar het meisje werd gevonden grijpt het Christa opnieuw naar de keel: "Mijn moederhart brak echt. Dit meisje had echt moeten leven. Had ze maar bij mij voor de deur gelegd en ik had voor haar gezorgd."