Baby die dood gevonden werd in Wernhout heeft een naam gekregen

De dode baby die in mei in een park in Wernhout is gevonden heeft een naam gekregen: Amélief van het Ven, roepnaam Amy. Hiermee willen de vinder, de gemeente Zundert, de politie en het OM haar graag de aandacht en het respect geven dat zij verdient.

Op 12 mei vond een voorbijganger het meisje in een vuilniszak bij bungalowpark Wernhoutsburg. Na de vondst was de roep om het meisje een naam te geven erg groot. Hier is echter nog even mee gewacht.

Later passend afscheid

Nu is het moment gekomen om het meisje niet langer anoniem door het leven te laten gaan, vertelt burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert, waar Wernhout onder valt. "Na goed overleg met de meest direct betrokkenen heb ik het meisje de naam Amélief van het Ven gegeven. Wij geven Amy, op het moment dat dit in het kader van het onderzoek kan, een passend afscheid."

Vermue benadrukt het belang van de naamgeving. "Voor nu is het belangrijk dat zij een naam heeft en gekend is en dat we alles in het werk stellen om een doorbraak in het onderzoek te bereiken."

Onderzoek

Het rechercheteam is nog volop bezig met het onderzoek. Er is nog geen doorbraak te melden, maar het onderzoeksteam gaat er wel vanuit dat het meisje vermoedelijk tussen 9 en 12 mei is neergelegd aan de oever van het meertje in Wernhout.

Onderzoek heeft ook uitgewezen dat het meisje levend is geboren en met geweld om het leven is gebracht.

