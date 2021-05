Dode baby in Wernhout: politie vraagt hulp van het publiek

De bloemen die buurtbewoners neerlegden (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

De politie heeft nog steeds veel vragen in het onderzoek naar de dood gevonden baby in Wernhout. Daarom schakelt ze nu de hulp van het publiek in. Het is woensdag precies een week geleden dat de lugubere vondst werd gedaan.

"We willen we graag een beeld krijgen van de omgeving van de vindplaats van de baby", schrijft de politie. "Komt u wel eens op het park bij de Kleine Heistraat of loopt u daar regelmatig een rondje met de hond? Zelfs het kleinste detail zou ons al verder kunnen helpen in ons onderzoek."

Het lichaampje van de baby werd afgelopen week gevonden in een vuilniszak vlakbij het meertje in het park. De politie deed meteen urenlang onderzoek met een speurhond en een helikopter. Maar wie de moeder is en waarom het meisje werd achtergelaten, werd daarmee niet duidelijk.

