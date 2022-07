Pastoor (93) overleden na een allerlaatste bezoek aan zijn parochianen

Pastoor Piet Vissers is vrijdagmorgen op 93-jarige leeftijd overleden in een hospice in Veldhoven. In mei bracht Stichting Wensambulance hem voor het laatst naar zijn kerk en parochie in Wintelre. Dat leidde tot een indrukwekkend eerbetoon waar de pastoor nog lang van heeft genoten. "Hij glunderde van oor tot oor, iedere keer als het erover ging."

Lobke Kapteijns Geschreven door

De afgelopen dagen ging zijn gezondheid achteruit, vertellen Sjan Klessens (al 29 jaar zijn huishoudelijke hulp) en Riny Reniers (kerkbestuur). "Hij kreeg wat meer ongemak maar is al die tijd goed van geest geweest. Hij is rustig ingeslapen, hij was eraan toe", aldus Riny.

"Hij heeft ontzettend genoten van de aandacht die dag, hij vond het overweldigend."

Het afscheid van zijn parochie in mei maakte veel indruk op hem. "Zo'n goeie dag als toen, heeft hij niet meer gehad." Foto's van die dag zijn daarna opgehangen op z'n kamer. En iedere dag bood het verzorgingspersoneel aan om nog eens naar het filmpje te kijken. "Iedere keer zag je 'm glunderen. Hij heeft ontzettend genoten van de aandacht die dag, hij vond het overweldigend", vertelt Sjan.

"Een lieve man, meelevend, die iedereen bij naam kent."

Wintelrenaren die we tijdens het eerbetoon spraken, zeiden allemaal hetzelfde: Pastoor Vissers is een man van het volk. Een lieve man, meelevend, die iedereen bij naam kent. Een van de dorpelingen zei nog: "Ik hoop dat de hemelpoort voor hem openstaat, zo gauw als hij komt.” Dat is volgens Riny en Sjan wel het geval. "Hij zit achteraan in de hemel waar hij alles kan overzien. Hij was tevreden, hij was er klaar voor, dan is 't goed." Pastoor Piet Vissers wordt woensdag 6 juli begraven in Wintelre.