Zoon (40) van dode vrouw (68) uit Rosmalen vrijgelaten: geen misdrijf

Een 40-jarige man uit Rosmalen is vrijgelaten, omdat hij niets te maken heeft met de dood van zijn 68-jarige moeder. Er zijn geen aanwijzingen dat de overleden vrouw, die woensdagavond in haar huis werd gevonden, slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dat is volgens de politie de voorlopige conclusie na uitvoerig onderzoek.

De zoon werd na de vondst van de vrouw aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij haar dood. Omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was, startte de politie een onderzoek. Rechercheurs zochten in en buiten haar woning uitgebreid naar sporen. Uit sectie op het lichaam en rechercheonderzoek blijkt nu dat de vrouw 'zeer waarschijnlijk' niet door een misdrijf om het leven is gekomen, stelt de politie. Daarom is de 40-jarige zoon vrijdag vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.