Dood van vrouw waarschijnlijk geen misdrijf, zoon toch aangehouden

De vrouw (68) die woensdagavond laat dood in haar huis in Rosmalen werd gevonden, is niet het slachtoffer geworden van een misdrijf. Daar gaat de politie van uit. Ze bevestigt verder hardnekkige geruchten uit de buurt dat de 40-jarige zoon van de vrouw is aangehouden. Hij zit vast, omdat de doodsoorzaak van zijn moeder nog onduidelijk is.

De vrouw is woensdagavond rond elf uur gevonden in haar huis. Omdat niet meteen duidelijk was of er sprake was van een natuurlijke dood, is de politie gestart met onderzoek in en om het huis. De doodsoorzaak van de vrouw is nog niet vast komen te staan.

Of én wat voor rol de zoon heeft gespeeld in het overlijden wordt onderzocht. "We onderzoeken wat er precies is gebeurd", zo vertelt een woordvoerder. Er wordt rekening gehouden met allerlei scenario's en daarom wordt onder meer forensisch onderzoek gedaan.

Op vragen over de achtergrond van de verdachte wil de woordvoerder 'in het kader van het onderzoek' niet ingaan. Volgens buurtbewoners was hij 'helemaal van het padje af'. Hij zou verslaafd zijn.