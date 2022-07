Glenn speelde vroeger tegen Tim van Rijthoven: ‘Ik kon alleen ballen rapen’

Glenn Janssen speelde in de jeugd tegen een jonge Tim van Rijthoven. De revelatie van Wimbledon en het Libéma Open was in zijn jeugd al ongekend goed en stond jarenlang nummer één binnen zijn leeftijdscategorie. Janssen verloor destijds dan ook kansloos van Van Rijthoven en kijkt nu vooruit naar de clash tussen de Brabander en Novak Djokovic.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Glenn Janssen moet even graven in zijn geheugen als we hem vragen naar zijn partij tegen Tim van Rijthoven. Lang duurde de wedstrijd ook niet. “Ik ging er finaal vanaf”, vertelt de huidig medewerker van de KNLTB. “Het werd 6-0, 6-0. Ik kon alleen maar ballen rapen. Ik had niks in te brengen.” Voor Janssen was het gelijk duidelijk dat er voor hem geen topsportcarrière was weggelegd. Toch noemt hij het bijzonder dat hij tegen Van Rijthoven heeft mogen spelen. “Je kijkt nu wel anders naar die wedstrijden. Het is echt tof om hem nu te volgen. Er lopen bij het Nederlands Tennis Centrum wel meer jongens tegen wie ik gespeeld heb, maar dit is wel heel bijzonder.”

"Alles moet kloppen wil hij Djokovic verslaan."

Van Rijthoven staat zit nu bij de laatste zestien. Zijn volgende tegenstander is Novak Djokovic. Volgens Janssen gaat de Roosendaler die partij niet winnen. “Djokovic kan op iedere ondergrond uit de voeten. Maar op Wimbledon is hij altijd op zijn best. Hij heeft zo’n goed antwoord op alle services, en daar ligt juist de kracht van Van Rijthoven. De Serviër heeft waarschijnlijk wel een antwoord op zijn opslag en dan moet hij het uit gaan vechten in de rally. Dat lijkt mij een gelopen koers.” Maar toch won Van Rijthoven de laatste weken vaker van een speler uit de top 20. Daar ligt juist het gevaar volgens zijn oud-tegenstander. “Ze gaan Tim nu niet meer onderschatten. Er zijn ook genoeg beelden van hem te vinden. Alles moet morgen kloppen wil hij Djokovic verslaan.”