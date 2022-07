112-nieuws: brand in appartement Helmond • politieheli spoort autodief op

17.44

In een appartementencomplex in Helmond is op de derde etage brand ontstaan in een meterkast. Door de brand kwamen gangen vol rook te staan en er gingen verschillende rookmelders af in appartementen.

De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse bij het complex aan de Kanaaldijk Noord West. Zij heeft het gebouw geventileerd en onderzocht of er een verband is met een verbouwing in het complex. Iets voor zeven uur zaterdagavond had ze de situatie onder controle.

Er is niemand gewond geraakt bij de brand, er waren op het moment van de brand niet veel mensen thuis meldt een 112-correspondent.